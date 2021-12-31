Недопустимость ядерной войны, санкции и переговоры. Кремль и Белый дом сообщили, о чем говорили Путин и Байден

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Белый дом обнародовал краткие итоги почти часового разговора лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Кремль детали разговора на своем сайте не опубликовал — вместо этого с заявлениями выступил помощник Путина Юрий Ушаков.

Белый дом

Джо Байден призвал Россию снизить напряженность вокруг Украины и отвести войска. Он «ясно дал понять», что Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Байден поддерживает путь дипломатии для разрешения стратегической стабильности через переговоры в формате США — Россия и через ОБСЕ. Он отметил, что прогресса можно добиться только в обстановке деэскалации.

Дальнейшие переговоры продолжатся.

Кремль

Россия настаивает на гарантиях безопасности для себя за счет нерасширения НАТО на восток. Ушаков заявил, что переговоры по гарантиям не должны «перерасти в болтовню» и РФ будет «ждать результаты 2—3 раунда, а дальше — делать выводы».

По его словам, Байден четко заявил Путину, что «США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения». Отвечая на возможные санкции, Путин сказал, что «в таком случае может последовать разрыв отношений».

«Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире», — сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, «Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре».

Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.

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