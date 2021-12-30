В Беларуси суд признал «экстремистскими» материалы правозащитного центра «Вясна». Он более 20 лет фиксирует нарушения прав человека
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- Костя Андрейковец
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В Беларуси суд Железнодорожного района Гомеля признал «экстремистскими» материалы Telegram-канала и соцсетей правозащитного центра Вясна, который более 20 лет фиксирует нарушения прав человека в стране.
Об этом центр сообщил в своем Telegram.
Центр не первый год подвергается преследованиям со стороны властей Беларуси, как и его представители. После августовских выборов президента в 2020 году режим Александра Лукашенко развернул против центра настоящие репрессии, поскольку он активно освещал пытки, массовые аресты и задержания.
В настоящее время в тюрьмах Беларуси находятся семь представителей центра.
- «Вясна» — одна из старейших неправительственных правозащитных организаций Беларуси. Она была основана в апреле 1996 года, но уже в начале 2000-х ее лишили регистрации за поддержку политзаключенных.
- В Беларуси «экстремистскими» признаны около 300 интернет-ресурсов, изданий и правозащитных организаций. Среди них «Радио Свобода», «Белсат», «Наша Ніва», NEXTA и многие другие. В октябре 2021 года в Беларуси ликвидировали Хельсинкский комитет.
- В Беларуси за подписку на «экстремистские» Telegram-каналы может грозить ответственность. Под это определение попали многие СМИ, которые писали о репрессиях в Беларуси, подавлении митингов силовиками и фальсификациях на выборах.
- МВД Беларуси также предложило лишать гражданства за участие в протестах и «экстремистские преступления».