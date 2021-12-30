В Беларуси суд признал «экстремистскими» материалы правозащитного центра «Вясна». Он более 20 лет фиксирует нарушения прав человека

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В Беларуси суд Железнодорожного района Гомеля признал «экстремистскими» материалы Telegram-канала и соцсетей правозащитного центра Вясна, который более 20 лет фиксирует нарушения прав человека в стране.

Об этом центр сообщил в своем Telegram.

Центр не первый год подвергается преследованиям со стороны властей Беларуси, как и его представители. После августовских выборов президента в 2020 году режим Александра Лукашенко развернул против центра настоящие репрессии, поскольку он активно освещал пытки, массовые аресты и задержания.

В настоящее время в тюрьмах Беларуси находятся семь представителей центра.