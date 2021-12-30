В СНБО не ждут полномасштабного вторжения войск России в ближайшее время

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Министерство обороны России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил во время брифинга, что вторжение войск России в Украину сейчас маловероятно — РФ не готова к большому наступлению.

Он призвал украинцев «спокойно отдыхать» в период рождественско-новогодних праздников.

«Что касается января, февраля, марта [...]. Ситуация контролируемая. Более того, это одна из информационных атак на территории нашего государства, когда нас начинают чем-то запугивать [...] Наши специалисты говорят, что большее вторжение РФ не может сделать даже физически на территорию нашей страны. Потому что есть определенные расчеты, есть период подготовки, период времени, который они должны потратить», — заявил Данилов.

По его словам, на сегодня приоритет России №1 — внутренняя дестабилизация Украины и запугивание.