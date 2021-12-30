В СНБО не ждут полномасштабного вторжения войск России в ближайшее время
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министерство обороны России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил во время брифинга, что вторжение войск России в Украину сейчас маловероятно — РФ не готова к большому наступлению.
Он призвал украинцев «спокойно отдыхать» в период рождественско-новогодних праздников.
«Что касается января, февраля, марта [...]. Ситуация контролируемая. Более того, это одна из информационных атак на территории нашего государства, когда нас начинают чем-то запугивать [...] Наши специалисты говорят, что большее вторжение РФ не может сделать даже физически на территорию нашей страны. Потому что есть определенные расчеты, есть период подготовки, период времени, который они должны потратить», — заявил Данилов.
По его словам, на сегодня приоритет России №1 — внутренняя дестабилизация Украины и запугивание.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью свыше 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировки боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантии от НАТО о нерасширении на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.