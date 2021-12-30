Будут идти дожди со снегом. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на Новый год

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Pixabay / Lucy Chibimundo

В Украине на Новый год ожидается ненастье во всех регионах — будут идти дожди со снегом.

По данным Sinoptik.ua, на западе в последний день 2021 года установится пасмурная погода с осадками, температура воздуха около +2...+4 °С. На Закарпатье, где термометры покажут около 0 °С, пройдет дождь с мокрым снегом. В остальных западных регионах дожди будут небольшими (ночью возможен дождь со снегом).

Южные области встретят Новый год умеренно морозной погодой — до -7 °С ночью и около нуля днем. Ночью существенные осадки не ожидаются, а днем возможен дождь со снегом.

На востоке тоже установится морозная погода (до -10 °С ночью и до -5...-6 °С днем. В первой половине дня в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях пройдет небольшой снег.

На севере Украины и в Киеве будет умеренно морозно — днем до -2...-4 °С, ночью столбики термометров могут опуститься до -8...-9 °С. Погода будет пасмурной, с мокрым снегом.

В центральных регионах днем 31 декабря ожидается около нуля, временами дождь со снегом. Ночью похолодает до -3...-6 °С, но без осадков.

На карпатские курорты 31 декабря придет слабый мороз (до -2 °С) и мелкий снег с дождем, погода на Драгобрате, в Славском и Буковеле будет пасмурной.

В высокогорье Львовской области и на востоке Закарпатской 31 декабря будет действовать третий уровень снеголавинной опасности — на большинстве крутых склонов снег закреплен очень слабо.

Новый год начнется с плюсовой температуры почти во всех регионах Украины. На юге, западе и центре температура вырастет до +4...+7 °С, дождь может идти весь день. На севере и востоке термометры покажут около нуля — по данным синоптиков, погода будет влажной, с пронизывающим ветром до 12 м/с и мокрым снегом.