На Прикарпатье скончалась сотрудница Косовской больницы, где произошел пожар. Она получила 90% ожогов тела
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- Екатерина Кадакова
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Sharon McCutcheon / Unsplash
В областной клинической больнице Ивано-Франковска скончалась сотрудница Косовской центральной районной больницы, где 28 декабря произошел пожар.
Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
По данным дежурного врача реанимационного отделения, женщина 1985 года рождения умерла в 20:30 в среду, 29 декабря. Во время пожара она получил 90% ожогов тела.
Как сообщают местные СМИ, женщина работала младшей медсестрой в Косовской больнице.
- Пожар в Косовской центральной районной больнице произошел вечером 28 декабря. Возгорание возникло на первом этаже в палате реанимации. Тела двух погибших обнаружили в реанимации, еще двух — в анатомическом отделении.
- Также пострадали три человека — две женщины и мужчина. Одна из пострадавших скончалась. Общее число жертв пожара возросло до четырех, еще один человек умер от коронавируса.
- По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар в больнице произошел из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности — один из сотрудников заведения решил по традиции поставить заупокойную свечу после смерти одного из пациентов от коронавируса.