Боевики ранили украинского военного на Донбассе

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Sasha Maksymenko / Flickr

За прошедшие сутки боевики ранили на Донбассе украинского военного.

Об этом сообщил штаб ООС.

«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести», — сообщил штаб.

Боевики обстреливали позиции Вооруженных сил из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новолуганского, Трехизбенки, Новоселовки и Золотого-4.