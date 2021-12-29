Организатор антивакцинаторских протестов Остап Стахив вышел из психиатрической больницы

Новости

Остап Стахів / YouTube

Львовский организатор антивакцинаторских протестов Остап Стахив, которого Служба безопасности подозревает в планировании захвата власти, вышел из областной психиатрической больницы.

Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя прокуратуры Львовской области Данила Антощака, у Стахива истек срок судебно-психиатрической экспертизы, которая длилась 30 дней.

При этом прокуратура еще не получила официальное заключение экспертизы. «Фактически, эта экспертиза только сегодня закончилась», — сказал Антощак.

Сам Стахив подтвердил, что «идет домой» и провел несколько стримов, в том числе с представителями организация «Права человека», которую он называет «правозащитной».