В России заявили, что поставили на боевое дежурство ракетную систему С-550. Впервые о разработке упомянули в ноябре
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Минобороны России
В России заявили, что ракетная система С-550 прошла государственные испытания и первая бригада этой системы уже заступила на боевое дежурство.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
С-550 — это система стратегической противоракетной обороны, о разработке которой в ноябре этого года впервые упомянул министр обороны РФ Сергей Шойгу. Система якобы предназначена для уничтожения космических аппаратов и боевых межконтинентальных баллистических ракет.
Предполагается, что системы С-550 должны усилить общую противовоздушную и противоракетную оборону РФ, за которую отвечают комплексы С-350, С-400 и С-500. Первые, например, расположены в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины.
Характеристики С-550 неизвестны, хотя такое же название было у проекта системы ближнего перехвата, который закрыли в конце 80-х годов. Агентство отмечает, что этот образец оружия не советская реанимация, хотя некоторые концепции старого проекта учитывались.
- В ноябре российские СМИ писали, что С-550 станет на вооружение Воздушно-космических войск РФ до 2025 года, а система будет состоять из мобильной пусковой установки (вероятно, на колесной основе) с гиперзвуковой ракетой.
- 14 ноября Россия уничтожила ракетой советский аппарат «Космос-1408». Минобороны РФ таким образом тестировало противоспутниковое оружие. Результатом этого стало появление более 1 500 обломков и сотен тысяч мелких фрагментов, которые пролетели возле МКС, создав угрозу людям на станции. США, Евросоюз и НАТО осудили Россию.