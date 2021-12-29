Гендиректор ВОЗ: В 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020-м

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UN Geneva / Flickr

В мире в 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020-м, когда началась пандемия.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал на брифинге 29 декабря.

Если в 2020 году от коронавируса умерли 1,8 миллиона человек, то и в 2021-м — 3,5 миллиона, «хотя фактическое количество намного выше». По словам главы ВОЗ, штаммы «Дельта» и «Омикрон» — это двойные угрозы, которые увеличивают количество случаев заболевания до рекордных цифр, что снова приводит к резкому увеличению количества госпитализаций и смертей.

Что касается вакцинации, то 92 государства — члена ВОЗ из 194 не достигли целевого показателя в 40% (Украина его достигла). Это происходит в основном в странах с низким уровнем доходов. Если они получают вакцины, то почти под конец срока их годности. Кроме того, вакцины они часто получают без ключевых компонентов, таких как шприцы. Напомним, что вакцинация еще не началась в трех странах: Бурунди, Эритрее и Северной Корее.

Глава ВОЗ заявил, что хочет, чтобы к началу июля 2022 года во всех странах полностью вакцинировали 70% населения. ВОЗ пообещала в следующем году работать с государствами-членами по повышению готовности сфер здравоохранения к таким вызовам.