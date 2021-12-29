США призвали комиссию по избранию главы САП принять «правильное решение»
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- Костя Андрейковец
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Константин Андрейковец / «Бабель»
Посольство США в Украине призвало комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердить результаты конкурса и в конце концов объявить известного победителя.
«США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой собственный выбор. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу», — сказано в обращении.
Это не первое подобное обращение посольства. Прошлый раз ведомство выступило с заявлением 23 декабря, когда комиссия провалила назначение главы САП. Тогда же с критикой выступили послы G7.
На следующий день комиссия вновь не смогла утвердить результаты — члены комиссии не смогли договориться о процедуре представления на назначение победителя.
- Конкурсная комиссия больше года избирает нового главу САП, причиной этого стали внутренние конфликты и вероятное «давление власти». При этом двух кандидатов на должности главы САП и заместителя председателя все-таки определили. Согласно баллам, главой САП должен стать детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем — прокурор Андрей Синюк. Но комиссия никак не может утвердить финальные результаты.
- Кроме того, президент Владимир Зеленский еще в сентябре этого года пообещал президенту США Джо Байдену, что САП получит нового руководителя до конца 2021 года, такое же обещание содержится в меморандуме Украины с МВФ.
- Активисты обвиняют в затягивании и срыве конкурса членов комиссии от Верховной Рады, которых якобы контролирует замглавы Офиса президента Олег Татаров. Они считают, что Татаров пытается сорвать конкурс, потому что в нем с большой вероятностью победит детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он руководил следствием по делу экс-директора «Укрбуда» Максима Микитася, в котором фигурировал и Татаров.
- 29 декабря стало известно, что Офис генпрокурора начал повторную спецпроверку финалистов конкурса на главу САП. Победитель конкурса Александр Клименко протестует. Он уверен, что проверка незаконна.