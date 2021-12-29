В новогоднюю ночь общественный транспорт в Киеве будет работать дольше, фуникулер — круглосуточно

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Малолетка Евгений / УНИАН

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт (наземный и метрополитен) будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Незалежности», — добавили в КГГА.