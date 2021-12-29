Хищение в Молдове $12 млн на импорте электроэнергии из Украины: экс-президент Игорь Додон пришел на допрос и получил статус подозреваемого
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время допроса в Генеральной прокуратуре получил статус подозреваемого по делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии через компанию Energocom.
Об этом он рассказал 29 декабря после завершения следственных действий, сообщает молдавское издание NewsMaker.
По словам Додона, на допросе ему показали приказы, подписанные им как «ответственным за энергетический сектор» в должности министра экономики.
Экс-президент Молдовы подчеркнул, что получил эти обязанности за неделю до событий, которые изучает прокуратура.
Додон отметил, что не собирается сбегать и готов сотрудничать со следствием, а также уточнил, что все фигуранты этого дела имеют статус подозреваемых. В то же время, он не назвал фамилии других фигурантов.
- Расследование дела о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008—2009 годах в Украине через предприятие Energocom было возобновлено в сентябре 2021 года.
- По данным следствия, в начале 2008 года руководство Energocom, чиновники Министерства экономики и торговли, Нацагентства регулирования в энергетике и другие люди необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене в $11 млн 927 тысяч. Додон тогда возглавлял Минэкономики.
- 21 декабря Генеральная прокуратура Молдовы вызвала бывшего президента Игоря Додона на допрос по делу. Он уверяет, что невиновен и что в деле Energocom против него «нет абсолютно ничего сомнительного и компрометирующего».