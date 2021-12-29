Илон Маск продал акции Tesla еще на миллиард долларов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Win McNamee / Staff
Самый богатый человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продал еще 934 090 акций Tesla и реализовал опционы на покупку 1,6 миллиона акций.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, эти опционы были последними из транша на 22,8 миллиона акций, срок которого истекает в августе 2022 года. Маск получил его в 2012 году как компенсационный пакет.
Около миллиона акций основатель компаний Tesla и SpaceX продал за $1,02 миллиарда, чтобы выплатить налоги.
- 6 ноября Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Вероятно, так он отреагировал на предложенный Белым домом налог для богатых людей, который касается нереализованного прироста капитала. Почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.
- 10 декабря Маск написал в Twitter, что подумывает бросить работу и стать блогером.
- Сейчас Илон Маск занимает должность генерального директора в Tesla и SpaceX, а также руководит стартапом Neuralink и компанией The Boring Company. Основу его состояния составляют акции Tesla. До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla — стоимость доли оценивалась более чем в $200 миллиардов, а 10% от нее — почти в $21 миллиард.