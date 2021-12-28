Зеленский ввел санкции против компаний-владельцев новых телеканалов окружения Медведчука
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент Владимир Зеленский указом № 684/2021 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против компаний, которые владеют телеканалами «Перший незалежний» и UkrLive.
Под санкции попали ООО «Медиахолдинг новости», который был создан после блокировки «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также компании «Тайм Медиа» и «Телепростір».
Компании, как и вышеуказанные телеканалы, связаны с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука — Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем.
Санкции вводятся на 5 лет и включают в себя запрет на использование радиочастот и ведение деятельности в стране, а также блокирование активов.
- 2 февраля СНБО ввел санкции против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Виктора Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов: 112, ZIK и NewsOne. Козак обжаловал санкции в Верховном суде, а телеканал «112 Украина» обжаловал в Верховном суде указ Зеленского о введении санкций. В итоге каналы заблокировали.
- 24 февраля сотрудники медиахолдинга Тараса Козака стали владельцами львовского канала «Перший незалежний». Его журналисты выразили резкий протест и заявили, что канал куплен незаконно.
- В сентябре Шуфрич сообщил, что приобрел мажоритарную долю телеканала «Перший незалежний». Уже в декабре Нацсовет начал проверку телеканала.