Зеленский ввел санкции против компаний-владельцев новых телеканалов окружения Медведчука

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Президент Владимир Зеленский указом № 684/2021 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против компаний, которые владеют телеканалами «Перший незалежний» и UkrLive.

Под санкции попали ООО «Медиахолдинг новости», который был создан после блокировки «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также компании «Тайм Медиа» и «Телепростір».

Компании, как и вышеуказанные телеканалы, связаны с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука — Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем.

Санкции вводятся на 5 лет и включают в себя запрет на использование радиочастот и ведение деятельности в стране, а также блокирование активов.