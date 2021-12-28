Приложение «Дія» будет извещать украинцев о вызовах на судебные заседания
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Министерство обороны Украины
В приложении «Дія» запустили бета-тест сообщений о судебных заседаниях, которые касаются пользователя. Человек заранее получит уведомление о том, какой судебный спор и кем он выступает — истцом или ответчиком.
Об этом разработчики сообщили 28 декабря.
«Теперь не будет случаев, когда суд посылает судебное уведомление обычной почтой, а вы об этом впервые слышите. Благодаря сообщениям «Дія» вы будете проинформированы вовремя», — пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Приложение обновлять не надо, нужно включить в настройках опцию «Разрешить уведомления». Вот видеоинструкция:
- В приложении «Дія» стартовал бета-тест двух новых функций — PhotoID без гимнастики для шеи и опросы как часть инструмента электронной демократии.
- Вскоре в приложении «Дія» появится возможность получать уведомления о проверке кредитной истории. Также «Дія» обновила правила авторизации.
- 20 декабря на портале «Дія» появились три новых COVID-сертификата.