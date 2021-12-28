Нардеп Геращенко: Спикер Рады не получал уведомления о подозрении Порошенко, это нарушение закона
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- Олег Панфилович
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Следственные органы до сих пор не сообщили председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку о вручении подозрения лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс.
Об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.
«Статья 482-2 УПК Украины требует, чтобы «орган или должностные лица, задержавшие народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили к нему меру пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады Украины», — написала нардеп.
Геращенко сообщила, что во вторник утром нардепы от «Евросолидарности» посетили главу Верховной Рады. «Выяснилось, что он никаких официальных сообщений не видел/не получал, хотя со дня «подозрения» прошло уже не 24, а 124 часа. Очередное грубое нарушение закона по сфабрикованному против лидера оппозиции делу», — резюмировала нардеп.
- 23 декабря Офис генпрокурора подписал подозрение Порошенко в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля с оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, он уехал из страны с рабочими визитами. 21 декабря он сообщил, что вернется в Украину в первой половине января.