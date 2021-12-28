В Украину зашел мощный циклон. Синоптики предупреждают о вьюгах и гололеде

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Gregory Tran / Flickr

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 28 декабря, поскольку в Украину зашел мощный циклон, спровоцировавший штормовой ветер, метель и снег до 20 сантиметров.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ожидаются сильные осадки в виде снега, местами мокрого. Прирост снежного покрова на 10—20 см прогнозируют в южной части страны, а днем мокрый снег, дождь и гололедица будет и в центральных областях.

Штормовое предупреждение и снежные заносы объявлены почти по всей территории Украины, кроме западных и северных областей, на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый).

«Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта и отключению энергообеспечения населенных пунктов», — предупредили в ГСЧС.