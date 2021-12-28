«Местная власть участвует, а не создает». Минобороны раскритиковало Кличко за формирование штаба теробороны Киева
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- Олег Панфилович
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УНИАН / Ратынский Вячеслав
Министерство обороны, после заявления мэра Киева Виталия Кличко о создании штаба теробороны напомнило, что местные власти не создают Силы территориальной обороны.
Об этом говорится в заявлении Минобороны.
«Министерство обороны Украины обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, идущих вопреки положениям Закона Украины «Об основах национального сопротивления», могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства», — отмечено в заявлении.
Ведомство добавило, что какие-либо структуры, созданные местными властями, не входят в состав Сил территориальной обороны ВСУ. «Местные государственные администрации участвуют, а не создают самостоятельно штабы территориальной обороны», — подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве обратили внимание, что по закону «Об основах национального сопротивления» организация и выполнение задач территориальной обороны принадлежит Силам территориальной обороны как составляющей Вооруженных сил Украины, а руководит территориальной обороной главнокомандующий Вооруженными силами Украины через командующего Силами теробороны.
Там отметили, что в ближайшее время, после утверждения подзаконных актов, Минобороны организует учения для местных руководителей во избежание ошибок и самовольных действий, уже встречающихся на местах, и будет строго требовать соблюдения законодательства.
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице создают штаб территориальной обороны. В январе в городе планируют провести командно-штабные учения.
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