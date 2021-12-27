В Киеве создают штаб территориальной обороны. В январе планируют провести учения

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Гонтарь Владимир / УНИАН

В Киеве создают штаб территориальной обороны. В январе в городе планируют провести командно-штабные учения.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

«Заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», — подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, особое внимание следует уделить объектам критической инфраструктуры города, которых в Киеве около 500. В то же время, заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко подчеркнул, что в ближайшее время должны развернуть систему терробороны Киева.

Также в КГГА напомнили, что набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.