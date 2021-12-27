«Человек-паук» стал самым кассовым фильмом за время пандемии коронавируса
- Автор:
- София Телишевская
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Road Trip with Raj / Unsplash
Фантастический фильм Spider-Man: No Way Home («Человек-паук: Домой пути нет») за 12 дней стал самым кассовым фильмом с начала пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Variety.
По данным издания, фильм «Человек-паук» стал первым с 2019 года, который смог собрать миллиард долларов в глобальном прокате. В Украине лента вышла 16 декабря и за первый уик-энд собрала $2,4 миллиона.
В 2021 году наиболее близки к этому показателю были голливудская шпионская драма «Джеймс Бонд: Не время умирать» ($774 млн в глобальном прокате) и китайский военный фильм «Битва на озере Чанцзинь» ($902 млн).
- В апреле прошлого года издательство Marvel Comics выложило в свободный доступ более сотни выпусков своих самых популярных комиксов.
- В сентябре 2019 года стало известно, что один из главных героев комиксов — Человек-паук — больше не появится в саге о вселенной Marvel.
- По версии американского журнала People самым сексуальным мужчиной 2021 года стал звезда кинематографической вселенной Marvel Пол Радд. Он хорошо знаком зрителям по фильмам «Человек-муравей» (2015), «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Человек-муравей и Оса» (2018), «Мстители: Завершение» (2019) и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2022).