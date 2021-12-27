В Украине за сутки вакцинировали около 30 тысяч человек, 133 COVID-пациента умерли
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
В Украине за последние сутки, 26 декабря, медики выявили 1 864 новых случаев коронавирусной болезни (в частности, заболели 138 детей и 12 медработников). От осложнений заболевания умерли 133 пациента, а накануне — 138.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,6 миллионов случаев COVID-19. При этом 94 971 человек умер от осложнений болезни, а 3,4 миллиона граждан выздоровели.
Также за сутки медики вакцинировали 29 476 человек, из них одну дозу получили — 8 776, а полностью иммунизированы — 20 434.
С начала вакцинальной кампании уже привиты 14 592 537 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 414 061. Еще 2 110 человек получили дополнительную дозу и 793 — ревакцинальную.
В Минздраве отмечают, что вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).