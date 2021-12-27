В Украине за сутки вакцинировали около 30 тысяч человек, 133 COVID-пациента умерли

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В Украине за последние сутки, 26 декабря, медики выявили 1 864 новых случаев коронавирусной болезни (в частности, заболели 138 детей и 12 медработников). От осложнений заболевания умерли 133 пациента, а накануне — 138.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,6 миллионов случаев COVID-19. При этом 94 971 человек умер от осложнений болезни, а 3,4 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 29 476 человек, из них одну дозу получили — 8 776, а полностью иммунизированы — 20 434.

С начала вакцинальной кампании уже привиты 14 592 537 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 414 061. Еще 2 110 человек получили дополнительную дозу и 793 — ревакцинальную.

В Минздраве отмечают, что вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.