США отменят ограничения на въезд из стран Южной Африки. Их ввели из-за нового штамма «Омикрон»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Roman Koester / Unsplash
США отменят перед Новым годом ограничения на въезд из стран Южной Африки. Их ввели из-за распространения нового штамма «Омикрон».
Об этом пишет BBC.
В Белом доме отметили, что эти ограничения будут отменены для тех, кто приезжает из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Лесото, Малави и Эсватини.
По словам чиновников, в ограничениях больше нет необходимости на фоне резкого распространения штамма «Омикрон» в США.
«Ограничения дали нам время понять «Омикрон», и мы знаем, что наши существующие вакцины работают против «Омикрона», особенно в усиленном режиме», — отметил помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.
Перед этим аналогичные ограничения были отменены и Канадой. В США отметили, что сейчас зафиксировали только одну смерть от штамма «Омикрон» — это 50-летний мужчина из Техаса, который не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.
- В конце ноября в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодняшний день точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.