США отменят ограничения на въезд из стран Южной Африки. Их ввели из-за нового штамма «Омикрон»

Новости

Roman Koester / Unsplash

США отменят перед Новым годом ограничения на въезд из стран Южной Африки. Их ввели из-за распространения нового штамма «Омикрон».

Об этом пишет BBC.

В Белом доме отметили, что эти ограничения будут отменены для тех, кто приезжает из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Лесото, Малави и Эсватини.

По словам чиновников, в ограничениях больше нет необходимости на фоне резкого распространения штамма «Омикрон» в США.

«Ограничения дали нам время понять «Омикрон», и мы знаем, что наши существующие вакцины работают против «Омикрона», особенно в усиленном режиме», — отметил помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.

Перед этим аналогичные ограничения были отменены и Канадой. В США отметили, что сейчас зафиксировали только одну смерть от штамма «Омикрон» — это 50-летний мужчина из Техаса, который не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.