Минздрав объяснил разницу между бустерной и дополнительной дозами вакцины от коронавируса

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Немеш Янош / УНИАН

Министерство здравоохранения объяснило, что бустерная доза вакцины против коронавируса необходима для усиления ее эффективности, а дополнительная — для обеспечения больных, которым две дозы могут не дать надлежащей защиты.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал Укринформу.

«Бустерная доза — это доза, которую вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, так как со временем она снижается. Дополнительная доза — это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать достаточной защиты», — пояснил министр.

Министерство здравоохранения поддержало позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) о необходимости ревакцинации населения против коронавируса независимо от того, какой вакциной сделана первичная вакцинация.

По словам министра, оптимально ввести ревакцинальную дозу в период с 181 до 270-го дня после получения последней дозы. «Согласно рекомендациям НТГЭИ, ревакцинация проводится следующим образом: бустер мРНК-вакцинами Moderna и Pfizer на все типы вакцины. К примеру, если базовая вакцинация у вас была сделана CoronaVac или AstraZeneca, ревакцинальную дозу вы получите мРНК-вакциной», — отметил Ляшко.

Он добавил, что получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней с даты последней прививки против COVID-19.

При этом люди с рядом тяжелых болезней, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины, смогут получить дополнительную дозу вакцины через 28 дней после основного курса прививок независимо от того, какой вакциной они прививались.

Ляшко объяснил: чтобы получить дополнительную дозу, нужно обратиться к своему семейному или профильному врачу. Если врач определит, что по медицинским показаниям нужна дополнительная доза вакцины, он выдаст направление в произвольной форме на прививку третьей дозой. После этого нужно будет записаться в ближайший пункт или центр вакцинации и взять с собой на прививку направления от врача.

Однако, отметил Ляшко, введение дополнительной дозы не влияет на срок действия сертификата или международного свидетельства о вакцинации. Документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

Дополнительную дозу можно получить минимум через 28 дней после второй дозы вакцины (или первой дозы для вакцины Janssen) против COVID-19. Оптимально ввести ее в период до 3 мес после второй дозы. Дополнительная доза вводится той же вакциной, что и две предыдущие. Если эта вакцина отсутствует, возможна комбинация вакцин по утвержденным в Украине схемам.