Офис генпрокурора просит арестовать Порошенко и назначить залог в миллиард гривен. Суд уже дал разрешение на его задержание
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Михаил Палинчак / Пресс-служба Президента Украины
Офис генерального прокурора ходатайствует об аресте нардепа Петра Порошенко по делу о государственной измене. В качестве альтернативы аресту там предлагают назначить залог в размере миллиарда гривен.
Эту информацию подтвердили в ведомстве агентству Укринформ.
«В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен», — рассказали в ОГП.
Также в Печерском районном суде рассказали агентству, что провели закрытое заседание и предоставили разрешение на задержание Порошенко для приведения на заседание и избрание ему меры пресечения.
Однако адвокаты Порошенко уверяют, что никаких документов не получали и не знают о решении суда.
«Официально нам никто ничего не сообщил, они это делают тайно. Но я почти уверен, что это правда. По закону, они должны сообщить народному депутату о судебном заседании», — пояснил «Бабелю» адвокат Игорь Головань.
- Накануне Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля с оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, он уехал из страны с рабочими визитами. 21 декабря он сообщил, что вернется в Украину в первой половине января.