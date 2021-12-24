Из-за усиления карантина Wizz Air отменила ряд рейсов из Украины в Европу

Новости

Trac Vu / Unsplash

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении международных европейских рейсов. Треть сокращенных рейсов касаются сообщения с Италией, поскольку там ограничили возможность пропуска в страну даже вакцинированных иностранцев.

Об этом сообщает Lowcostavia.

Так, исчезли из продажи билеты на рейсы из Харькова, Запорожья, Одессы, Львова и Киева.

Полный список отсутствующих в продаже рейсов Wizz Air из Украины:

Харьков — Венеция;

Запорожье — Будапешт;

Запорожье — Дортмунд;

Запорожье — Милан;

Одесса — Болонья;

Одесса — Гданьск;

Одесса — Катовице;

Киев — Ганновер;

Львов — Верона;

Львов — Щецин.

Также существует вероятность того, что Wizz Air еще вернет некоторые отмененные рейсы или наоборот отменит новые.

Кроме того, компания внесла изменения в летнее расписание и перенесла старт и возобновление нескольких рейсов из Украины. К примеру, до июля 2022 года они отложили начало выполнения рейсов из Киева в Малагу, из Львова в Афины, Салоники, Венецию, Ниццу и Братиславу, из Одессы во Вроцлав, из Запорожья в Вену и из Харькова в Пардубице.