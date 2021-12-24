В Киеве ожидаются морозы и сильный снегопад. Власти призвали не выезжать на автомобилях
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В ближайшие несколько дней в Киеве ожидаются снегопады и морозы, из-за чего ухудшится ситуация с движением на дорогах.
Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.
Власти столицы призвали жителей города по возможности не выезжать на своих автомобилях и напомнили об ограничениях на въезд в город крупногабаритного транспорта (на период ухудшения погодных условий).
Дорожные службы уже подготовились готовы к работе в усиленном режиме. Для очистки и обработки улиц выделено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Где она будет работать, указано на онлайн-карте.
Также в столице развернуты пункты обогрева, куда может обратиться каждый.
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