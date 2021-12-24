Более 65% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО и ЕС — опрос КМИС
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Среди украинцев растет поддержка интерграции в Европейский союз и НАТО. По данным социологического опроса, 75,7% украинцев поддержали бы вступление в ЕС и 67,8% — членство в НАТО.
Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.
На вопрос, как бы вы проголосовали, если в ближайшее воскресенье прошел бы референдум по вступлению Украины в ЕС.
67,1% поддерживают такой вектор политики, 21,6% против, а 1,9% не пошли бы на референдум. Еще 9,4% украинцев не готовы ответить на такой вопрос.
Относительно вступления в НАТО статистика подобна: 59,2% — за, 28,1% — против, а 1,3% проигнорировали бы голосование. В то же время 11,4% не могут окончательно ответить на этот вопрос.
Также социологи привели детализированные данные, как позиция украинцев отличается в зависимости от региона проживания.
Опрос проводился в период с 13 по 16 декабря среди 1 203 респондентов в возрасте от 18 лет. Возможная погрешность составляет 1,4—3,2%.
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