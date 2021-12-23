Летавший к Лукашенко нардеп Шевченко заявил, что СБУ возбудила против него производство

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Внефракционный нардеп Евгений Шевченко заявил, что Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело по статье «государственная измена».

Об этом он сообщил в Facebook.

«Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 ККУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли?», — написал он. Шевченко добавил, что ему вменяют «создание «русского мира» в Украине».

В конце мая фракция «Слуга народа» исключила из своего состава Евгения Шевченко. Тогдашний глава партии Александр Корниенко отметил, что Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес ущерб ее международному имиджу как государства, которое руководствуется демократическими европейскими ценностями.