Исследование: Иммунитет от вакцины AstraZeneca снижается через три месяца после последней дозы. Но бустер повышает защиту
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Иммунитет после вакцинации от AstraZeneca/Covishield начинает снижаться через три месяца после получения последней дозы. В то же время бустерная доза позволяет значительно повысить защиту, в том числе против нового штамма «Омикрон».
Об этом пишет издание The Hindu со ссылкой на исследование из журнала The Lancet.
Ученые проанализировали результаты из Бразилии и Шотландии и выяснили, что для вакцины AstraZeneca тоже необходима программа ревакцинации из-за падения уровня иммунитета.
В Шотландии пять месяцев спустя после вакцинации у вакцинированных препаратом от AstraZeneca в пять раз возрастал риск госпитализации и смерти от коронавируса. Приблизительно такие же данные получили и в Бразилии.
«За счет определения того, когда у вакцины Oxford-AstraZeneca начинается первое ослабление, правительства должны иметь возможность разработать программы ревакцинации, которые обеспечат поддержку максимальной защиты», — сказал профессор Азиз Шейх из Эдинбургского университета.
В то же время, в самой компании отметили, что третья доза их вакцины показала повышение иммунитета и защиту от нового штамма «Омикрон». Там рассказали, что три дозы вакцины AstraZeneca обладают такой же эффективностью против «Омикрона», как две дозы против «Дельты». Также в компании подчеркнули, что у вакцинированных тремя дозами людей было больше антител, чем у тех, кто выздоровел от коронавируса.
«Очень обнадеживает тот факт, что современные вакцины обладают потенциалом защиты от «Омикрона» после ревакцинации. Эти результаты подтверждают использование бустерной третьей дозы в рамках национальных стратегий вакцинации, особенно для ограничения распространения вариантов, вызывающих беспокойство, включая «Омикрон», — пояснил профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл.
- В конце ноября в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодняшний день точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.