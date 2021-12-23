Исследование: Иммунитет от вакцины AstraZeneca снижается через три месяца после последней дозы. Но бустер повышает защиту

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Иммунитет после вакцинации от AstraZeneca/Covishield начинает снижаться через три месяца после получения последней дозы. В то же время бустерная доза позволяет значительно повысить защиту, в том числе против нового штамма «Омикрон».

Об этом пишет издание The Hindu со ссылкой на исследование из журнала The Lancet.

Ученые проанализировали результаты из Бразилии и Шотландии и выяснили, что для вакцины AstraZeneca тоже необходима программа ревакцинации из-за падения уровня иммунитета.

В Шотландии пять месяцев спустя после вакцинации у вакцинированных препаратом от AstraZeneca в пять раз возрастал риск госпитализации и смерти от коронавируса. Приблизительно такие же данные получили и в Бразилии.

«За счет определения того, когда у вакцины Oxford-AstraZeneca начинается первое ослабление, правительства должны иметь возможность разработать программы ревакцинации, которые обеспечат поддержку максимальной защиты», — сказал профессор Азиз Шейх из Эдинбургского университета.

В то же время, в самой компании отметили, что третья доза их вакцины показала повышение иммунитета и защиту от нового штамма «Омикрон». Там рассказали, что три дозы вакцины AstraZeneca обладают такой же эффективностью против «Омикрона», как две дозы против «Дельты». Также в компании подчеркнули, что у вакцинированных тремя дозами людей было больше антител, чем у тех, кто выздоровел от коронавируса.

«Очень обнадеживает тот факт, что современные вакцины обладают потенциалом защиты от «Омикрона» после ревакцинации. Эти результаты подтверждают использование бустерной третьей дозы в рамках национальных стратегий вакцинации, особенно для ограничения распространения вариантов, вызывающих беспокойство, включая «Омикрон», — пояснил профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл.