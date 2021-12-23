Глава «Нафтогаза» предположил, что «Северный поток — 2» вообще не запустится

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Facebook / Yuriy Vitrenko

Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко считает вероятным, что «Северный поток — 2» никогда не запустится.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что сначала Украина считала худшим сценарием запуск газопровода в мае 2021 года, но в силу разных обстоятельств этот процесс затянулся на неопределенное время. По его словам, для «Газпрома» лучше, чтобы «Северный поток — 2» запустили к началу осени 2022 года, но «есть нюансы».

«Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще. Это была наша осознанная политика, чтобы поставить Путина перед выбором. Он должен полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, убирать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие. Не просто не использовать, а потерять возможность», — объяснил Витренко.

По его убеждению, демонополизация экспорта газа из России по трубопроводу значительно уменьшает возможности использовать газ как оружие. В таком случае газ будет просто продаваться на границе или внутри России и экспортироваться разными компаниями.

«Путина поставили перед выбором — либо европейские правила, либо «Северный поток — 2» никогда не сможет заработать», — подчеркнул Юрий Витренко.

Говоря о европейских правилах, он подразумевает нормы Третьего энергетического пакета.

Третий энергопакет ЕС — это пакет законов для внутреннего рынка газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Основным его элементом является анбандлинг собственности, что требует отделить добывающие и сбытовые подразделения от транспортных магистралей, создать национальный регулятор для каждой страны — члена ЕС и агентство для взаимодействия этих регуляторов.

Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только в случае одобрения Еврокомиссией.

Если газопровод не выполнит европейские правила, его не сертифицируют.