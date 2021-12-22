Швеция ужесточает условия въезда — потребует тесты от всех туристов

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Bloomberg / Contributor

Правительство Швеции усилило условия въезда в страну. Теперь тесты должны делать все туристы, независимо от вакцинации.

Об этом пишет The Local.

Новые правила заработают с 28 декабря. В страну не будут пускать туристов, которые не предоставят негативный тест на коронавирус. Его должны сделать не ранее, чем за 48 часов до въезда.

Также это правило будет относиться и к детям от 12 лет. Страна, откуда приезжает турист, неважна — скандинавские страны, ЕС или другие страны мира — все должны предоставить отрицательный тест.

В то же время премьер-министр страны Магдалена Андерссон отметила, что требование теста не будет распространяться на граждан Швеции и проживающих в стране иностранцев.