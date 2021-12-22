Данные из ЮАР: Регион, где впервые выявили «Омикрон», прошел пик заболеваемости. Уровень госпитализации и смертности был ниже, чем раньше
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Южно-Африканской Республике заявили, что регион Гаутенг, где впервые выявили новый штамм коронавируса «Омикрон», уже прошел пик заболеваемости. Уровень госпитализации и смертности там был ниже, чем в предыдущие волны.
Об этом пишет Reuters.
Ученые отмечают, что вызванная «Омикроном» волна действительно привела к значительно большему количеству больных, но при этом характеризовалась меньшей летальностью. Они подчеркивают, что для четких данных необходимо провести дополнительные исследования. К тому же это вывод о ситуации в ЮАР — в других странах штамм «Омикрон» может вести себя иначе.
В ЮАР не вводили жесткие карантины из-за нового штамма, а внимательно следили за уровнем госпитализации. За первые четыре недели распространения «Омикрона» количество новых случаев существенно возросло по сравнению с другими волнами, но доля госпитализированных больных составляла 5,7% по сравнению с более чем 13% раньше.
Впоследствии доля госпитализированных и умерших снизилась до 5,6%, тогда как во время предыдущих волн этот показатель достигал 19%. Также, по данным медиков, 87% умерших от коронавируса были невакцинированы или вакцинированы одной дозой.
- В конце ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодня точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.