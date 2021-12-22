Ученые обнаружили микропластик в воздухе на высоте почти 3 км над уровнем моря

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Ученые из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) взяли пробы воздуха на высоте 2 877 метров над уровнем моря и обнаружили там частицы микропластика.

Пробы брали в обсерватории Пик-дю-Миди во французских Пиренеях, сообщает The Guardian.

Специалисты удивились такой «находке», потому что эта обсерватория считается «чистой станцией» из-за своего расположения.

Ученые тестировали 10 тысяч кубометров воздуха в неделю в период с июня по октябрь 2017 года — во всех образцах нашли микропластик.

Изучая траекторию воздушных масс, специалисты поняли, что источник загрязнения шел из Северной Африки и Северной Америки.

По словам главного автора исследования Стива Аллена из Университета Далхаузи в Канаде, эти частицы микропластика преодолели столь большие расстояния потому, что попали высоко в атмосферу. Как только они попали в тропосферу, их унесло очень быстрыми воздушными массами.

Соавтор исследования Деони Аллен отметила, что обнаруженное количество микропластика не представляет угрозы для здоровья человека, но эти частицы настолько маленькие, что люди могут их вдыхать.

Эти данные показывают, что утилизация пластика путем отправки за границу является ложной стратегией — он все равно вернется.