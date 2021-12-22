Синоптики предупредили о сильных ночных морозах: в Киевской области будет -19 °С

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Matthew Henry / Unsplash

В ночь на четверг, 23 декабря, температура в Украине снизится до -23 °С, в Киевской области ожидается до -19 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, осадков не будет, однако на дорогах возможна гололедица, ветер северо-западный и западный, 5—10 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -14...-19 °С, днем -5...-10 °С, в южных и западных областях морозы будут слабее: ночью -8...-13 °С, днем -2...-7 °С мороза. В Карпатах ночью будет -18...-23 °С, днем -9...-14 °С.

В Киевской области осадки также не прогнозируют, но местами на дорогах и тротуарах будет скользко, в столице ночью температура снизится до -14...-16 °С, днем -7...-9 °С, в области — ночью до -19 °С, днем до -10 °С.