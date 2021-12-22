Илон Маск заявил, что продал обещанный пакета акций Tesla в 10%

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Maja Hitij / Staff

Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что выполнил свое обещание продать 10% своего пакета акций Tesla.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в понедельник, 21 декабря, Маск продал порядка 584 тысяч ценных бумаг, реализовав опционы на покупку 2 миллионов акций. Начиная с 8 ноября Маск в общей сложности продал акции на более чем $14 миллиардов.

Отвечая на вопрос о том, продал ли он акции из-за результатов его же опроса в Twitter, Маск заявил, что ему нужно было, «несмотря ни на что», реализовать опционы на акции, срок которых истекает в 2022 году. Также он обвинил Калифорнию в чрезмерном налогообложении. 20 декабря в своем Twitter он написал, что уплатит более $11 миллиардов налогов с продажи акций.