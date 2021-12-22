Илон Маск заявил, что продал обещанный пакета акций Tesla в 10%
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Maja Hitij / Staff
Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что выполнил свое обещание продать 10% своего пакета акций Tesla.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в понедельник, 21 декабря, Маск продал порядка 584 тысяч ценных бумаг, реализовав опционы на покупку 2 миллионов акций. Начиная с 8 ноября Маск в общей сложности продал акции на более чем $14 миллиардов.
Отвечая на вопрос о том, продал ли он акции из-за результатов его же опроса в Twitter, Маск заявил, что ему нужно было, «несмотря ни на что», реализовать опционы на акции, срок которых истекает в 2022 году. Также он обвинил Калифорнию в чрезмерном налогообложении. 20 декабря в своем Twitter он написал, что уплатит более $11 миллиардов налогов с продажи акций.
- 6 ноября Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать свою долю в компании, достигающую 10%. Вероятно, так он отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, который касается нереализованного прироста капитала. Почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций. После этого Маск начал избавляться от акций.
- 10 декабря Маск написал в Twitter, что подумывает бросить работу и стать блогером.
- Сейчас Илон Маск занимает должность генерального директора в Tesla и SpaceX, а также руководит стартапом Neuralink и компанией The Boring Company. Основу его состояния составляют акции Tesla. До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla — стоимость доли оценивалась более чем в $200 миллиардов, а 10% от нее — почти в $21 миллиард.