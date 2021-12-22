В Китае нашли идеально сохранившийся эмбрион динозавра. Его возраст оценивают в 66 миллионов лет

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Julius Csotonyi / Handout

На Китае нашли идеально сохранившийся эмбрион динозавра в яйце, возраст которого оценивают в 66 миллионов лет.

Об этом пишет BBC.

Ученые полагают, что в яйце эмбрион овирапторозавра, который вот-вот должен был вылупиться. Этот вид представляет собой птицевидных динозавров, которые жили на территории современной Азии и Северной Америки в меловом периоде — между 100 и 66 миллионами лет назад.

Длина найденного эмбриона от головы до хвоста — 27 см. Часть эмбриона покрыта окаменелостями, и специалистам еще предстоить его просканировать. Исследователи заявили, что это лучший эмбрион динозавра, который когда-либо находили, и они надеются, что этот экземпляр поможет установить родство между динозаврами и птицами.

Само яйцо нашли еще в 2000 году на юге Гуанчжоу, но почти сразу же поместили на хранение в Музей истории природы Инлян. Только когда в музее начались строительные работы и его сотрудники начали сортировались старые окаменелости, исследователи обратили внимание на яйцо.