На аукционе Aguttes в виде NFT-токена продали первое в истории СМС
- Автор:
- София Телишевская
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Gilles Lambert / Unsplash
Французский аукционный дом Aguttes впервые в истории продал СМС-сообщение в виде невзаимозаменяемого токена. Цена лота составила €107 тысяч.
Об этом сообщает издание RFI.
В этом сообщении содержалось поздравление на 15 знаков Merry Christmas ( «С Рождеством Христовым»), его отправили 3 декабря 1992 года работнику компании Vodafone Ричарду Джарвису.
В Vodafone заявили, что передадут вырученные средства Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Невзаимозаменяемые токены (NFT) — это особый тип криптовалют, отличающийся от большинства криптовалют, таких как Zcash, и многих сетевых или служебных токенов, которые по своему источнику взаимозаменяемы, то есть это актив, который существует только в собственных криптосистемах.
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