Сотрудники ФСБ в Крыму током пытали крымскотатарского активиста. Прокуратура расследует военное преступление

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Прокуратура Автономной республики Крым расследует военное преступление из-за пыток крымскотатарского активиста Наримана Аметова российскими силовиками.

Прокуратурой начато уголовное производство по фактам незаконного лишения свободы (ч. 2 ст. 146 УК), нарушения неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 162 УК) и нарушения законов/обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК). Правоохранители отмечают, что применение пыток прямо запрещено Конвенцией о защите гражданского населения во время войны, что является военным преступлением.

Аметов рассказал на видео правозащитной организации «Крымская солидарность», как его пытали сотрудники ФСБ после обысков 17 декабря в его доме в оккупированном городе Старый Крым.

По словам Аметова, к нему с обысками пришли по делу о подрыве газопровода в поселке Перевальном, по которому проходят заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял, а также братья Азиз и Асан Ахтемовы.

Сотрудники ФСБ требовали от активиста дать показания и увезли его в наручниках с мешком на голове в неизвестный подвал. Там от него требовали дать показания на полиграфе, били током, пока у него не «поплыли мозги». После пыток его заставили пройти полиграф, и он показал, что выдвинутые ему подозрения необоснованы. Затем силовики заставили Аметова подписать документ об отсутствии к ним претензий, после чего отпустили.

Активист отметил, что один из силовиков, который участвовал в пытках, представился ему Максимом и сказал, что «приехал в Крым давить таких как ты».

«Крымская солидарность» отметила, что Нариман Аметов не первый раз оказывается под давлением оккупационной администрации. В сентябре 2014 года от него требовали дать показания в ФСБ, угрожая тюрьмой, а позже неоднократно пытались склонить к сотрудничеству.