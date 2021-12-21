Окружной админсуд отказал Тупицкому в иске к НАПК. Тот хотел признать незаконной проверку его декларации
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- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Конституционного суда
Окружной административный суд Киева отказал отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому в иске к Нацагенству по предотвращению коррупции. Он хотел признать незаконной проверку его декларации.
Об этом пишет пресс-служба ОАСК.
Тупицкий просил ОАСК признать действия НАПК по проверке его декларации за 2020 год противоправными. Он также хотел, чтобы НАПК не проводило проверку до тех пор, пока собрание судей КСУ не согласует порядок ее проведения.
«По мнению суда, истец не предоставил обоснованных оснований, которые могли бы подвергнуть сомнению начало проведения полной проверки его декларации», — говорится в заявлении ОАСК.
Там отметили, что в случае отсутствия согласованного в КСУ порядка проверки декларации НАПК имеет право осуществлять ее в общем порядке.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.
- 14 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. В офисе президента заявили, что Верховный суд пытается защитить коррупционную систему.