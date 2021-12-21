В Киеве на следующей неделе начнут включать сирены — это учения на случай вторжения войск России
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Viktor Talashuk / Unsplash
В Киеве на следующей неделе начнут включать сирены оповещения населения.
Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.
«В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен», — сказано в сообщении КГГА.
О датах и времени включении сирен власти города позднее сообщат на сайте или в соцсетях.
Ранее заместитель главы Киевской горгосадминистрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко рассказал «Бабелю», что власти города готовятся к возможному вторжению войск России, бомбардировке или ракетному обстрелу.
Запланированы учения со звуковыми сиренами, разъяснительная работа с населением и тренинги с полицией и сотрудниками метрополитена. Также проводится проверка бомбоубежищ и кампания по рекрутингу в территориальную оборону.
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