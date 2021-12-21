Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус обжалует в ОАСК свое отчисление из штата
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус обжалует в Окружном административном суде Киева свое отчисление из штата судей. Об этом суд сообщил во вторник, 22 декабря.
Чаус просит суд признать незаконным и отменить приказ Днепровского районного суда города Киева об отчислении из штата. Отметим, что Чауса с должности судьи уволил Высший совет правосудия в 2017 году за прогулы на работе.
Кроме этого Николай Чаус просит Окружной админсуд Киева признать незаконными действия Днепровского районного суда Киева, когда тот обратился с дисциплинарной жалобой и просил Высший совет правосудия привлечь Чауса к дисциплинарной ответственности.
Суд решает вопрос о том, открывать ли производство по этим искам.
- В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, торговавшей наркотиками. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья закопал во дворе своего дома.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинские власти требовали экстрадиции Чауса.
- 30 июля 2021 года Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. Суд отправил Чауса под круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года.