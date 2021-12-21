Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус обжалует в ОАСК свое отчисление из штата

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус обжалует в Окружном административном суде Киева свое отчисление из штата судей. Об этом суд сообщил во вторник, 22 декабря.

Чаус просит суд признать незаконным и отменить приказ Днепровского районного суда города Киева об отчислении из штата. Отметим, что Чауса с должности судьи уволил Высший совет правосудия в 2017 году за прогулы на работе.

Кроме этого Николай Чаус просит Окружной админсуд Киева признать незаконными действия Днепровского районного суда Киева, когда тот обратился с дисциплинарной жалобой и просил Высший совет правосудия привлечь Чауса к дисциплинарной ответственности.

Суд решает вопрос о том, открывать ли производство по этим искам.