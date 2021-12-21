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NASA утвердило дату первой туристической миссии на МКС

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Billy Brown / Flickr

В NASA утвердили дату первой туристической миссии на Международную космическую станцию. Экипаж отправится на МКС 28 февраля 2022 года.

Об этом пишет пресс-служба NASA.

NASA и международные партнеры утвердили состав первой миссии Axiom-1. На МКС они полетят на космическом корабле Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX.

В составе экипажа будут:

Миссия будет длиться 8 дней без учета отправки и возвращения.