Боевики обстреляли позиции возле Широкино, ранен украинский военный
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
Боевики 21 декабря обстреляли украинские позиции возле села Широкино из стрелкового оружия, ранен украинский военный.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
По данным военных, российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня.
Раненый боец после оказания домедицинской помощи был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.
Также отмечается, что накануне, 20 декабря, боевики четыре раза нарушили режим «тишины», один из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Так, в районе сел Гнутово и Водяное наемники запустили беспилотники, с помощью которых сбрасывали выстрелы ВОГ-17; в направлении Новолуганского вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а в сторону Невельского — из минометов калибра 120 мм.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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