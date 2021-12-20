Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог. Его подозревают в убийстве бизнесмена

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Министр иностранных дел Украины 2012—2014 годов Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог по делу об убийстве бывшего руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого.

Об этом в Facebook 20 декабря сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

«Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их предостаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия. И да, скоро будет два года, как продолжаются судебные разбирательства», — отметила Старицкая.

По ее словам, апелляцию на это решение ни у потерпевших (семья Старицкого), ни у прокурора не приняли.

В начале декабря адвокат Кожары Денис Ломанов сообщал, что его подзащитному уменьшили размер залога с 7 до 2 миллионов 700 тысяч гривен.

Дело Леонида Кожары

Бывшего министра иностранных дел задержали 25 марта 2020 года. Правоохранители обвиняют его в убийстве бизнесмена, бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого. По версии следствия, вечером 21 февраля 2020 года Старицкий и Кожара в доме экс-министра выпивали, между ними возник конфликт, в результате которого Кожара из наградного оружия застрелил бизнесмена. И экс-глава МИД, и его супруга утверждали, что Старицкий совершил самоубийство.

Во время судебного заседания 26 марта защита Кожары сообщила, что его жена Марина Козерод подала заявление о признании в совершении преступления, которое является казусом, то есть не зависело от ее воли. Адвокат зачитал часть заявления, где говорилось о том, что вечером того дня, между 21:00 и 22:00, Старицкий якобы был в состоянии опьянения и держал в руке пистолет. Кожара на тот момент, по словам жены, находился на втором этаже дома. Сама же Козерод «пыталась отобрать пистолет у Старицкого», в результате чего бизнесмен получил смертельное ранение. В апреле 2020 года жену отпустили под личное обязательство, а Кожару в июне 2020 года арестовали.