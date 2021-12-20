В Минздраве рассказали, что обязательная вакцинация для медиков и коммунальщиков заработает с 20 января
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
В Министерстве здравоохранения сообщили, что приказ об обязательной вакцинации для медиков вступит в силу с 20 января. После этой даты их отстранят от работы.
Об этом пишет пресс-служба правительства.
Новый приказ расширил перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна. Кроме медиков, туда попали работники коммунальных предприятий и работники органов местного самоуправления.
Те, кто не вакцинируется до этой даты, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Но увольнять их будет запрещено.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа, пока они не сделают прививку. С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).