Швейцария ввела новые санкции против Беларуси
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Швейцария расширила санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщил Государственный секретариат экономических связей страны (SECO).
В санкционный список попали 17 физических лиц (в частности, официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, глава государственного беларусского телеканала ОНТ Марат Марков, старший прокурор Генеральной прокуратуры Сергей Гиргель, чиновники пограничной службы, Комитета госконтроля и судьи) и 11 компаний: «Белавиа», «Центркурорт», «Оскартур», ОСАМ (Отдельная служба активных мероприятий), Cham Wings Airlines, VIP Grub, «Гродно Азот», «Завод Химволокно», «Белоруснефть», «Белшина» и гостиницы «Минск» и «Планета».
Санкции вступают в силу 20 декабря.
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