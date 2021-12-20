На Донбассе подорвались двое украинских военных — их госпитализировали со значительными травмами

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

В зоне проведения Операции объединенных сил двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Оба остались в живых, но получили значительные травмы — их госпитализировали.

Пресс-служба ООС сообщает, что один боец находится в тяжелом состоянии, а второй — в состоянии средней тяжести.

С начала суток оккупанты не открывали огонь, а вот 19 декабря они дважды нарушали режим тишины в зоне боевых действий, в частности, один раз стреляли из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Боевики стреляли из артиллерии 122 калибра неподалеку от Новозвановки и из крупнокалиберных пулеметов — в направлении Светлодарска.