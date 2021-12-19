«Это золотая жила». В Англии арехологи нашли останки пяти мамонтов ледникового периода

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В Англии археологи и палеонтологи обнаружили остатки пяти мамонтов ледникового периода: большие останки двух взрослых особей, двух молодых и младенца, которые бродили там 200 тысяч лет назад.

Об этом сообщает The Guardian.

Их обнаружили недалеко от города Свиндон вместе с инструментами, которые использовали неандертальцы, которые, вероятно, и охотились на этих 10-тонных зверей. Также ученые нашли остатки других животных ледникового периода: лосей (вдвое больше их сегодняшних потомков) и крошечных существ, например, навозных жуков и пресноводных улиток. На этом месте сохранились даже семена, пыльца и «окаменелости» растений, в том числе вымершиих разновидностей.

Находки называют «золотой жилой» из-за их состояния. Ученые ожидают сделать больше открытий, поскольку сейчас раскопали только часть участка гравийного карьера.

«Это одно из самых важных открытий в британской палеонтологии. Эти мамонты лежат в земле именно там, где они умерли четверть миллиона лет назад — рядом с невероятными вещами, такими как каменные орудия, и улитками, которых они топтали ногами. У нас есть свидетельство того, каким был пейзаж. Мы знаем, какие растения там росли. Мелочи действительно раскрывают контекст этих великих культовых гигантов. Это очень важно с точки зрения понимания того, каким особенным образом изменение климата влияет на окружающую среду, экосистемы и биологические виды», — сказал биолог Бен Гаррод.

Исследователи считают, что останки мамонта и артефакты датируются примерно 220 тысячами лет назад — это межледниковый период, известный как MIS7. Снижение температуры заставило неандертальцев уйти на юг. Первые мамонты пришли сюда из Африки около пяти миллионов лет назад. Этот конкретный вид — степной мамонт — был самым большим из них и существовал приблизительно от 1,8 миллиона до 200 тысяч лет назад. Он весил до 15 тонн, что в два или три раза больше веса африканского слона.