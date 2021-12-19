«Tesla-ребенок». В США во время езды на электрокаре у женщины начались роды. До больницы ее довез автопилот
- Автор:
- Олег Панфилович
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Jp Valery / Unsplash
В США у женщины начались роды прямо в электромобиле Tesla. Не имея возможности дальше вести машину, ее управление доверили автопилоту.
Об этом пишет The Guardian.
Инцидент произошел в сентябре, когда 33-летняя жительница штата Филадельфия Йиран Шерри и ее 34-летний муж Китинг Шерри везли своего трехлетнего сына в детский сад. Во время поездки у женщины отошли воды, но в этот момент машина остановилась в пробке.
Китинг Шерри включил автопилот и установил в навигационной системы машины маршрут к больнице. После этого он взял жену за руку и оказывал ей поддержку.
Йиран Шерри рассказала, что решение о том, стоит ли ждать, пока они сами доедут до больницы, было «мучительным». Однако, по ее словам, она все время смотрела на предполагаемое время их прибытия и видела, что трафик почти не движется.
В итоге женщина родила девочку до прибытия в больницу. Педиатры констатировали, что ребенок родился здоровым. По словам Йиран, уже в больнице медсестры заходили в ее палату, чтобы увидеть «Tesla-ребенка».
- В конце ноября стало известно, что в обновленных правилах использования электромобилей Tesla появилось новое условие: когда водитель переходит на полный автопилот, то в машине автоматически включается видеозапись как внутри, так и снаружи автомобиля.
- Перед этим Tesla обвинили в аварии с погибшими из-за неправильного использования программы «Автопилот», потому что это на самом деле не автопилот.