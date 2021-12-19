CNN: Украина просит США предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot

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Украина просит Соединенные Штаты Америки предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot на фоне напряженности на границе с Россией.

Об этом пишет CNN.

«Администрация Байдена все еще раздумывает, поставить ли больше вооружений и техники украинцам, после того как уже были предоставлены в последние два месяца противотанковые ракетные комплексы Javelin и центры командования запусками, патрульные катера класса Island, аптечки первой медицинской помощи, защищенные радиостанции, электронное, медицинское оборудование, двигатели, генераторы, запчасти, а также малокалиберное оружие и патроны. Украинцы также настаивают на поставках систем противовоздушной обороны — таких, как Patriot из США, как утверждают источники, знакомые с их запросами», — сообщает CNN.

Издание также отмечает, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан «передал обеспокоенность США, что такие поставки могут быть восприняты Россией как очень провокационные в то время, когда Штаты, Европа и НАТО пытаются убедить Москву в необходимости деэскалации». «И все же Белый дом не исключает ничего полностью, кроме разве что возможности размещения войск США на территории Украины», — пишет издание.

MIM-104 (Patriot) — американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), используемый армией США и их союзниками. Производится компанией Raytheon, расположенной в США. Комплекс состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. Основной задачей комплекса является противовоздушная защита с возможностью перехватывать баллистические ракеты. Стоимость одной батареи ЗРК Patriot стартует от $170 млн.